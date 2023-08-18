Про це повідомив Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Так, у населеному пункті Першопокровка, ТОТ Херсонської області, російські загарбники організували так звану ініціативну групу батьків з-поміж місцевих мешканців-колаборантів з проросійськими поглядами.

"Ці колаборанти тиснуть на вчителів місцевої школи з вимогою розпочати навчання для близько сотні дітей з Першопокровки та сусідніх населених пунктів за російською шкільною програмою", - сказав він.