На Херсонщині місцеві колаборанти вимагають розпочати навчання для дітей за російською шкільною програмою
У населеному пункті Першопокровка, ТОТ Херсонської області, "ініціативна група" батьків з-поміж місцевих мешканців-колаборантів тисне на вчителів розпочати навчання за російською шкільною програмою
Про це повідомив Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
Так, у населеному пункті Першопокровка, ТОТ Херсонської області, російські загарбники організували так звану ініціативну групу батьків з-поміж місцевих мешканців-колаборантів з проросійськими поглядами.
"Ці колаборанти тиснуть на вчителів місцевої школи з вимогою розпочати навчання для близько сотні дітей з Першопокровки та сусідніх населених пунктів за російською шкільною програмою", - сказав він.
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