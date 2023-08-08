Про це повідомляє російське видання РБК.

Стало відомо, що помічник президента РФ Володимир Мединський, який є співавтором підручника, заявив, що підручник для старшокласників носитиме статус єдиного держпідручника з історії.

У новому підручнику повністю перероблено і переписано розділ, присвячений 1970-м, 1980-м, 1990-м і 2000-м рокам, а також додано розділ про війну Росії проти України. Зокрема, російська пропаганда прописала такі головні тези розділу про вторгнення РФ в Україну, так звану спеціальну військову операцію:

На початку XXI століття, як ідеться в підручнику, РФ "виходила з того, що холодна війна залишилася позаду", а майбутнє - за розвитком "добросусідських відносин зі США і Заходом". Однак "посилення" Росії на початку 2000-х США не влаштовувало, зазначають автори підручника.

Також в книзі згадується вираз російський "український неонацизм". Там це описують, як "озлоблене національне, мовне, культурне насильство агресивної меншини над більшістю".

"Сьогодні будь-яке інакомислення в Україні жорстко переслідується, опозицію заборонено, а все російське оголошено ворожим", — так починається параграф під назвою "Україна — ультранаціоналістична держава".

Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і попереджувальне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".

У параграфі "Росія — країна героїв" автори заявляють, що Донбас "дев’ять років поливається кров’ю".

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Окрім цього, описуючи тактику НАТО, автори підручника зазначили, що "армія ЗСУ обладнала бойові позиції всередині житлових кварталів і не давала змоги місцевим жителям їх покинути", використовуючи "власних громадян як "живий щит".

Також окремий абзац у присвяченому війні розділі підручника — про фейки: "Дізнаючись в Інтернеті будь-яку інформацію про те, що відбувається в Україні зараз, пам’ятайте: світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидань, фейкових фото і відео працює безперервним конвеєром".

Ще один абзац присвячений "іноагентам". У ньому автори пояснюють, що означає приписка "іноагент", яку "іноді" можна побачити в публікації навпроти прізвища тієї чи іншої людини.

"Згідно із законодавством Росії, якщо особа займається активною громадською діяльністю і отримує за це гроші з-за кордону, вона зобов’язана реєструватися як іноземний агент".

Російське видання відзначає, що загалом автори підручника часто вдаються не до викладу матеріалу, а до закликів і прямих звернень до читача.

Одне з них свідчить: "Після відходу іноземних компаній багато ринків перед вами відкрито. Відкрито фантастичні можливості для кар'єри в бізнесі та власних стартапів. Не пропустіть цей шанс. Сьогодні Росія — воістину країна можливостей".