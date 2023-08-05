"Продаж органів чистокровних українців": Росія запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія запустила фейк, нібито на чорному ринку для європейців продаються органи чистокровних українців. Ціна стартує від 5 тис. євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.

"Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України", - пише ЦПД.