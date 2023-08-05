"Продаж органів чистокровних українців": Росія запустила новий фейк
Росія розповсюджує фейкове оголошення про продаж органів чистокровних українців
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росія запустила фейк, нібито на чорному ринку для європейців продаються органи чистокровних українців. Ціна стартує від 5 тис. євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.
"Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України", - пише ЦПД.
- Російська пропаганда також поширює фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз".
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