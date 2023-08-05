Росія поширює фейкову українську платіжку за газ
Російська пропаганда поширює фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз", у якій людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що такого повідомлення не існує. Росіяни взяли справжню платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота".
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