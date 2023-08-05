Росія поширює фейкову українську платіжку за газ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз", у якій людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що такого повідомлення не існує. Росіяни взяли справжню платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота".