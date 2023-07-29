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Головна Кримінал Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду

Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду

29 липня, 2023 субота
15:03
Кримінал зрадник з Маріуполя

Медик з Маріуполя, за даними слідства, добровільно пішов на співпрацю з росіянами та очолив місцеву лікарню, також чоловік дискредитував українських військових на телеканалах РФ: його судитимуть за державну зраду

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, чоловік активно співпрацював з росіянами та брав участь у нарадах окупаційної адміністрації Маріуполя. Крім того, він обійняв керівну посаду в місцевій лікарні швидкої медичної допомоги. 

"У червні 2022 фігуранта у Москві нагородили державною відзнакою РФ за "заслугі перед отчізной". Він настільки пишався відзнакою, що одразу після церемонії фотографувався на фоні таблички приймальні президента Російської Федерації Путіна і давав інтерв’ю пропагандистським засобам масової інформації", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що фігурант з'являвся на російських телеканалах і у своїх виступах дискредитував українських військових, називаючи їх "нацистськими бойовиками". Крім того, він звинувачував їх в обстрілах цивільних та поширював інші наративи пропаганди РФ.   

Згідно з інформацією місцевого видання Mrpl.city, йдеться про Сергія Орлеанського. Видання 21 червня 2022 року зазначало, що головний лікар Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги та кардіологічного центру Орлеанський отримав нагороду за заслуги перед Росією.

Обвинувальний акт стосовно медика спрямували до Печерського районного суду міста Києва. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше колишнім офіцерам тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ, які перейшли на бік ворога й служать у збройних силах РФ, заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві. Слідство встановило, що у 2014 році, під час тимчасової окупації Криму та Севастополя російськими військами, вони не з’явилися на службу у пункті постійної дислокації на материковій частині нашої країни, зрадивши військову присягу. 
Україна
Медицина
Маріуполь
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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