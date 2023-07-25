Перейшли на бік ворога і виконують бойові завдання: дев'ятьох ексофіцерів з Криму підозрюють у держзраді
Колишнім офіцерам тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ, які перейшли на бік ворога й служать у збройних силах РФ, заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону заочно повідомлено про підозру дев’ятьом колишнім військовослужбовцям тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ за фактами дезертирства та державної зради", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що у 2014 році, під час тимчасової окупації Криму та Севастополя російськими військами, підозрювані не з’явилися на службу у пункті постійної дислокації на материковій частині нашої країни.
Фото: Офіс генерального прокурора
Підозрювані зрадили військову присягу на вірність українському народові, відмовилися виконувати обов’язки військової служби у Збройних Силах України та перейшли на бік ворога.
Наразі всі 9 підозрюваних служать у збройних силах РФ, активно виконуючи бойові завдання країни-агресора, зокрема здійснюючи протиповітряну оборону півострова та пуски по цілях на території України.
"Систематично беруть участь у масових заходах, дають інтерв’ю для пропагандистських каналів, відвідують школи та агітують молодь обирати професію військового", - розповідають у прокуратурі.
Фото: Офіс генерального прокурора
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 24 липня правоохоронці повідомили про підозру ще 11 російським військовим, які вчиняли воєнні злочини, розстрілюючи автомобілі з мирними жителями під час тимчасової окупації Бучі.
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