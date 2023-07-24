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Розстріляні авто з українцями під Бучею: 11 російських окупантів отримали підозри

24 липня, 2023 понедiлок
17:16
Кримінал Буча автівки

Правоохоронці повідомили про підозру ще 11 російським військовим, які вчиняли воєнні злочини, розстрілюючи автомобілі з мирними жителями під час тимчасової окупації Бучі

Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисники були військовими 1-го взводу 37-ї мотострілкової бригади 36-ї армії ЗС РФ міста Кяхта, Бурятія. Коли вони захоплювали селище Мотижин Бучанського району, то вбивали мирних жителів.

"В одному з "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири", – пише пресслужба.

Слідство встановило, що злочинними діями рашистів командував очільник відділення лейтенант Олександр Рибас. Вказівку виконували:

  • лейтенант Сергій Тихоньких;
  • сержант Валех Ємінов;
  • сержант Антон Буренок;
  • молодший сержант Дмитро Галсанов;
  • молодший сержант Владислав Матвєєв;
  • єфрейтор Роман Ігумнов;
  • єфрейтор Захар Петров;
  • рядовий Геннадій Плотніков;
  • рядовий Микола Бушуєв;
  • військовослужбовець Трохим Іванов.

Фігурантам повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

  • Військові російської окупаційної армії у березні 2022 року у Бучанському районі Київської області жорстоко поводились з місцевим мешканцем. 30 серпня 2022 року Служба безпеки України встановила їхні особи.
  • 30 січня 2023 року стало відомо, що під час тимчасової окупації Бучанського району на Київщині командир нацгвардії РФ по Чеченській Республіці наказав взяти в заручники та допитувати про ЗСУ неповнолітнього хлопця.
  • Під час тимчасового перебування війська РФ у Бучанському районі один із командирів рот 137-го парашутно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії наказував обстрілювати авто мирних жителів. Павлу Бабалічу оголосили підозру.
СБУ
російська армія
Київщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Буча
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