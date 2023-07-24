Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисники були військовими 1-го взводу 37-ї мотострілкової бригади 36-ї армії ЗС РФ міста Кяхта, Бурятія. Коли вони захоплювали селище Мотижин Бучанського району, то вбивали мирних жителів.

"В одному з "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири", – пише пресслужба.

Слідство встановило, що злочинними діями рашистів командував очільник відділення лейтенант Олександр Рибас. Вказівку виконували:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

Фігурантам повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.