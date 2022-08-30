Роздягали та закопували в холодний ґрунт мешканця Київщини: російським військовим повідомили про підозру
Військові російської окупаційної армії у березні 2022 року у Бучанському районі Київської області жорстоко поводились з місцевим мешканцем, окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у телеграмі.
"Роздягали та закопували мешканця Макарівської громади в холодний ґрунт – повідомлено про підозру трьом військовим Росії. Правоохоронці встановили ще трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які знущалися над мирними мешканцями на окупованій Київщині", - пише пресслужба Офісу ГП.
За даними слідства, військові армії-агресора у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільною особою.
"Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем – били, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надавали воду, їжу та одяг", - йдеться у повідомлення
Трьом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (стаття 28, ч.1 та стаття 438, ч. 1 КК України). Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими СБУ.
- У лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.
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