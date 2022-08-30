Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у телеграмі.

"Роздягали та закопували мешканця Макарівської громади в холодний ґрунт – повідомлено про підозру трьом військовим Росії. Правоохоронці встановили ще трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які знущалися над мирними мешканцями на окупованій Київщині", - пише пресслужба Офісу ГП.

За даними слідства, військові армії-агресора у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільною особою.

"Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем – били, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надавали воду, їжу та одяг", - йдеться у повідомлення

Трьом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (стаття 28, ч.1 та стаття 438, ч. 1 КК України). Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими СБУ.

У лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.

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