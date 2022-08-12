У Бучанському районі виявили тіло чоловіка, якого розстріляли окупанти
У лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району
Про це повідомила Бучанська міська рада.
"За попередніми даними тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. н, мешканцю Києва, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації. Його доньку викрали орки і вивезли на територію Білорусі 28.02.2022 року", - йдеться у повідомленні.
За фактом виявлення тіла розпочато слідство.
- Нагадаємо, окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства
- У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті
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