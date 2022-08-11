80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені, - волонтер Спірін
Окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства
Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер Євген Спірін.
"Понад 80% - це закатовані, розстріляні та страчені. 60% чоловіків, 40% жінок. Ми думаємо, що десь після 7 березня вони почали цілеспрямовано виводити чоловіків і вбивати їх. Інша категорія людей - це ті, кого вбили, коли вони йшли по вулиці. Третя - це люди, які загинули від уламків чи обстрілів. Когось привалило вдома чи вбило у підвалі", - сказав він.
За його словами, також відомо про мінімум три катівні.
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"Окупанти катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства. У нас було тіло з поліцейським жетоном та троє бійців ЗСУ. Військові загинули десь 26 лютого, бо вони вступили в бій з окупантами. В них також були жетони, їх опізнали. Також були просто чоловіки, який підозрювали в чомусь або просто вбили, бо вони всіх вбивали. 80% всіх загиблих - це вбиті, розстріляні, закатовані", - підсумував Спірін.
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