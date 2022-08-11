English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені, - волонтер Спірін
Ексклюзив

80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені, - волонтер Спірін

11 серпня, 2022 четвер
10:27
війна з Росією Буча геноцид

Окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства

Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер Євген Спірін.

"Понад 80% - це закатовані, розстріляні та страчені. 60% чоловіків, 40% жінок. Ми думаємо, що десь після 7 березня вони почали цілеспрямовано виводити чоловіків і вбивати їх. Інша категорія людей - це ті, кого вбили, коли вони йшли по вулиці. Третя - це люди, які загинули від уламків чи обстрілів. Когось привалило вдома чи вбило у підвалі", - сказав він.

За його словами, також відомо про мінімум три катівні.

Читайте також: У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті

"Окупанти катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства. У нас було тіло з поліцейським жетоном та троє бійців ЗСУ. Військові загинули десь 26 лютого, бо вони вступили в бій з окупантами. В них також були жетони, їх опізнали. Також були просто чоловіки, який підозрювали в чомусь або просто вбили, бо вони всіх вбивали. 80% всіх загиблих - це вбиті, розстріляні, закатовані", - підсумував Спірін.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Буча
Військові новини
злочини проти людства
Читайте також:
10 серпня, 2022 середа
Відмовитися неможливо: у МОН розповіли, що вивчення творів російської літератури буде обов'язковим у шкільній програмі
Олександр Лукашенко
9 серпня, 2022 вiвторок
Білорусі в жодному випадку не можна втрачати ринки Євросоюзу, - Лукашенко
10 серпня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 6–9 серпня
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.84
    Купівля 38.84
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
11 серпня
11:52
сепар лнр
Забирають навіть заброньованих підприємствами критичної інфраструктури, - Гайдай про мобілізацію окупантами жителів Луганщини
11:40
На зібрані через UNITED24 кошти МОЗ придбало 24 операційні столи для загальної хірургії
11:27
Ексклюзив
Железняк
Нардеп Железняк: Захід дає нам гроші, якщо ОП заважатиме важливим для нього судовій та антикорупційній реформам, будуть кадрові ротації
11:24
У Підмосков'ї сталася пожежа
У Підмосков'ї сталася пожежа на території військової частини: вогонь охопив площу 1,2 тис. кв м
11:22
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі наростає громадський бунт та супротив, - радник мера Андрющенко
11:08
Судно з українським зерном
Вихід судна із зерном з порту Одещини затримується через погану погоду - Міноборони Туреччини
11:03
Ryanair
Ера авіаквитків за €10 закінчилася через здорожчання палива, - Ryanair
11:00
Анонс
війна та волонтери
Палаючий Крим та ситуація на Півдні. Росіяни "біснуються" від успіхів українського війська. Наживо проєкт "Війна і волонтери"
10:55
"Ми бачили, що їм потрібен ще тиждень, два, три": Резніков пояснив, чому наступ РФ виявився несподіваним для влади України
10:28
ЗСУ знищили
Українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині
10:21
Інфографіка
долар
Курс валют: вартість долара і євро в обмінниках сьогодні
10:13
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, - полковник СБУ Костенко
10:10
Росія підірвала довіру до озброєння країни через його неефективність у війні з Україною, - британська розвідка
09:58
Харківщина
На Харківщині росіяни обстріляли будинки, магазини, кафе й поранили жінку
09:46
Ексклюзив
Василь Зварич
У Польщі легалізувалися 1,5 млн українців після 24 лютого, - посол Зварич
09:35
фейк
НАТО "може виправдати" будь-яке застосування ядерної зброї, а західне озброєння "не дає переваги" Україні: нові фейки від росіян
09:34
Оновлено
Харків
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова
09:16
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 43 тис. військових, 1846 танків і 772 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:09
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
Гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ
09:04
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Російська армія вдарила з С-300 по приватному сектору Краматорська
09:01
Обстріляний росіянами будинок на Дніпропетровщині
Росіяни вгатили по 4 районах Дніпропетровщини: три людини загинули, 9 постраждали, зокрема дитина
08:40
Зябровка
Міноборони Білорусі пояснило, чому були спалахи в районі аеродрому Зябровка
08:34
Ілон Маск
Для перемоги у суді Маск намагається дізнатися імена співробітників Twitter, які підраховують ботів
08:26
На Донеччині окупанти за добу вбили 11 цивільних, іще 8 поранили
07:56
Ексклюзив
Твори про "хохлів" у шкільній програмі: МОН не захотів відмовитися від російської літератури
07:50
ЗСУ ведуть бій
Окупанти наступають у напрямках Мар’їнки та Пісків
07:23
"Шаную воїнів, біжу за героїв України"
Мінветеранів закликає долучитися до Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті про загиблих українських військових
07:22
Микола Княжицький
Чому ми стидаємось слов’янства?
07:18
США китай санкції
Посол Китаю в РФ назвав США "ініціатором і головним винуватцем" війни в Україні
07:15
Ахмед Алібеков, "Зоря"
"Університатя Крайова" - "Зоря": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі конференцій
06:50
Ненсі Пелосі
Пелосі: США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань
06:13
окупанти
РФ формує добровольчий батальйон ще в одній із областей, - ISW
05:51
Литва прапор
В Литві запропонували позбавляти іноземців громадянства за підтримку агресорів
05:33
Дональд Трамп і Джон Болтон
У США висунили обвинувачення іранцю за підготовку замаху на ексрадника Трампа та колишнього держсекретаря США
05:29
в'язниця
Бразилійка викрала у матері картини та коштовності на суму понад $100 млн
04:33
лікарня COVID
У лікарнях встановили 109 кисневих станцій з початку року
02:55
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
02:22
На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів
На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів
01:52
критично низький рівень води в річці Рейн
Посуха в Європі: критично низький рівень води в річці Рейн може вплинути на транспортування вантажів
01:20
Маріуполь
Для відбудови України після війни потрібно щонайменше $188 млрд, - KSE
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV