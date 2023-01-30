Судитимуть чеченського командира, який взяв у заручники та допитував неповнолітнього хлопця на Київщині
Під час тимчасової окупації Бучанського району на Київщині командир нацгвардії РФ по Чеченській Республіці наказав взяти в заручники та допитувати про ЗСУ неповнолітнього хлопця
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що чеченський командир під час тимчасової окупації селища Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.
Погрожуючи потерпілому зброєю, обвинувачений вимагав інформацію про перебування Збройних Сил України.
Зловмисник змусив хлопця вийти з будинку на вулицю, де російські військові схопили хлопця. Рашисти приставили до горла неповнолітнього ніж та продовжили допит погрожуючи зброєю. Далі посадили хлопця в броньоване авто й возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про українських військовослужбовців.
- Оголошено підозру командиру авіаполку РФ, який віддавав накази завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, зокрема будинку в Дніпрі та ТЦ у Кременчуці.
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