Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що чеченський командир під час тимчасової окупації селища Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Погрожуючи потерпілому зброєю, обвинувачений вимагав інформацію про перебування Збройних Сил України.

Зловмисник змусив хлопця вийти з будинку на вулицю, де російські військові схопили хлопця. Рашисти приставили до горла неповнолітнього ніж та продовжили допит погрожуючи зброєю. Далі посадили хлопця в броньоване авто й возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про українських військовослужбовців.

Оголошено підозру командиру авіаполку РФ, який віддавав накази завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, зокрема будинку в Дніпрі та ТЦ у Кременчуці.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb