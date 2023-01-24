Командиру авіаполку РФ, через накази якого загинуло 88 українців, оголосили підозру
Оголошено підозру командиру авіаполку РФ, який віддавав накази завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, зокрема будинку в Дніпрі та ТЦ у Кременчуці
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил Росії, за змовою з командуванням, віддавав накази випускати ракети, від яких загинуло 88 людей та поранені 240.
Слідство встановило, що полковник причетний до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру "Рів’єра" у м. Одеса, міському будинку культури у місті Лозова Харківської області, ТЦ у Кременчуці Полтавської області, житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка Одеської області та будинку у місті Дніпро.
Прокуратура зазначає, метою російських атак є залякування мирних жителів і тиск на українське керівництво, аби ті пішли на поступки й вигідні для країни-спонсора тероризму умови. Підозрюваний усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселених пунктах України завдають руйнування та смерті, наголошують в ОГП.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському полковнику, який забезпечував завдання ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах", - пише пресслужба.
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