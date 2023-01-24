Командиру авіаполку РФ, через накази якого загинуло 88 українців, оголосили підозру

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил Росії, за змовою з командуванням, віддавав накази випускати ракети, від яких загинуло 88 людей та поранені 240.

Слідство встановило, що полковник причетний до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру "Рів’єра" у м. Одеса, міському будинку культури у місті Лозова Харківської області, ТЦ у Кременчуці Полтавської області, житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка Одеської області та будинку у місті Дніпро.

Прокуратура зазначає, метою російських атак є залякування мирних жителів і тиск на українське керівництво, аби ті пішли на поступки й вигідні для країни-спонсора тероризму умови. Підозрюваний усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселених пунктах України завдають руйнування та смерті, наголошують в ОГП.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському полковнику, який забезпечував завдання ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах", - пише пресслужба.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав

Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Держдума Росії проголосувала за прийняття до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Пізніше відповідні "документи" були підписані Путіним.

Депутату держдуми Бабакову 30 листопада 2022 року оголосили підозру за підтримку нікчемних законів щодо включення тимчасово окупованих території Запорізької, Херсонської областей, та двох районів Миколаївщини до складу Росії.

Один з депутатів Держдуми Росії, який голосував за прийняття тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області, 13 грудня 2022 року отримав підозру.

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів державної думи Росії, які голосували за визнання псевдореспублік окупованих частин Донеччини та Луганщини.

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