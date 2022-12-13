Має 11 квартир у Києві. Депутату Держдуми РФ оголосили підозру за голосування про прийняття українських регіонів до Росії
Один з депутатів Держдуми Росії, який голосував за прийняття тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області, отримав підозру
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
2За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора депутату Державної Думи Федеральних Зборів РФ, уродженцю м. Маріуполь, повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2 КК України)", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що підозрюваний взяв участь у голосуванні за прийняття до складу Росії деякі українські регіони - Луганська, Запорізька, Донецька та Херсонська області.
Крім того, депутат держдуми РФ відвідував тимчасово окуповані території України. Правоохоронці встановили, що той неодноразово передавав військове та інше обладнання.
Повідомляється, що підозрюваний сприяв захопленню рашистами, його рідного міста Маріуполь.
"В ході досудового розслідування у нього виявлено 11 об’єктів нерухомості у м. Києві", - інформує прокуратура.
Нині до суду направлено клопотання щодо накладення арешту на його майно.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Держдума Росії проголосувала за прийняття до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Пізніше відповідні "документи" були підписані Путіним.
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