Одеса, Львів та Київ: полковник Грант про страшні задуми РФ щодо цієї зими

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Не впевнений, де саме окупанти атакуватимуть цього року, але очевидно, що вони зосередяться на одному чи двох великих містах, щоб спробувати зруйнувати тамтешню інфраструктуру. Думаю, що Одеса, Львів та Київ візьмуть на себе найбільший удар, тому що це центри найбільшої активності. Львів - тому що сюди приїжджають з Польщі, потім, звичайно, Одеса - через зерно та ведення сільського господарства взимку, а Київ - тому що це столиця. Українцям потрібно готуватися до потужних атак", - повідомив він.

Однак, це не матиме ефекту, якого хотіла б Росія, бо українці зараз краще психологічно налаштовані. Також українські енергетичні компанії набагато краще підготовлені до цієї війни, ніж минулого року. Тому така стратегія не спрацює, вважає Грант.

"Звичайно, буде дуже важко, особливо для тих, хто мешкає у сірій зоні, наприклад в Харківській області. Там більше не працюють магазини і люди повністю залежать від волонтерської допомоги. Мушу сказати, що багато волонтерської допомоги з Європи надходить саме для забезпечення базових потреб людей. Тому росіяни будуть продовжувати атакувати сіру зону, наскільки це буде для них можливо, намагаючись проникати все глибше", - додав військовий експерт.