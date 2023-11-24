РФ накопичила для ударів по Україні до 900 ракет, – Ігнат

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"Так, кілька місяців уже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж Іскандер-М, Іскандер-К", - заявив він.

Ігнат спирається на дані Генштабу і Повітряних сил і зазначає, що восени країна-агресорка на місяць використовувала кілька десятків ракет для ударів по території України.

Потужності Росії ГУР озвучувало. 100 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет, – ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних. Окрім тих, про які ми зараз із вами згадували, це ракети авіаційні (Х-59, Х-31, Х-35), а також Онікси, ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійну високоточну зброю", - резюмував речник ПС.