У розвідці розповіли, скільки ракет різних типів на місяць може виробляти РФ
Росіяни вичерпали значний запас ракет, але вони здатні виготовляти певну кількість ракет на місяць - їм вдалося налагодити виробництво
Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.
"Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво", - сказав він.
Представник ГУР наголосив, що уламки застосованих росіянами ракет вказують, що це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.
"Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "кинжалів" - дві одиниці в місяць, балістичних ракет до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - сказав він.
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