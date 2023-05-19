У розвідці розповіли, скільки ракет різних типів на місяць може виробляти РФ

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.

"Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що уламки застосованих росіянами ракет вказують, що це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.

"Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "кинжалів" - дві одиниці в місяць, балістичних ракет до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - сказав він.