Виготовили 115 штук лише за місяць: у ГУР озвучили кількість ракет, які є в запасах окупантів

Про це РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, окупанти за місяць виготовили 20 "калібрів" і близько 40 ракет Х-101.Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" і 12 крилатих "Іскандер-К".

Крім того, за даними Скібіцького, триває модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. З конвеєра виходить близько 9 одиниць на місяць.

Також окупанти виготовили 4 "кинджала".

За словами представника ГУР, росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" із метою використання їх по наземних об'єктах.

За даними української розвідки, зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 км. Ідеться про орієнтовно 165 "калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "кинджалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Минулого року окупанти мали приблизно таку ж кількість ракет, зазначив Скібіцький. Це свідчить про те, що росіяни налагодили стабільне виробництво попри санкції, додав він.