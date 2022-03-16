Одещину обстрілюють з моря, хочуть виявити нашу ППО та готуються до висадки десанту, - голова ОВА

Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Еспресо.TV

"Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося", - наголосив Братчук.

Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.

Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що У бік Одеси попрямували 14 російських кораблів, зокрема десантні. Вони за підтримки авіації відкривали вогонь по населених пунктах Одещини, двох людей поранено.

Військові експерти зазначають, що у Росії мало сил для того, щоби провести висадку десанту біля Одеси.

Сьогодні зранку українські ППО знищили біля Одеси два російських літаки.

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