Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Національному телемарафоні.

Одеське узбережжя планують частково відкрити пляжникам.

Керівництво міста разом із надзвичайниками шукають безпечні для купання місця. Коли такі ділянки відкриють – поки що невідомо.

Монастирський додав, що Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок та озер. Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам ці підводні дрони.

11 червня, у Грибівці Одеського району чоловік під час відпочинку на пляжі зайшов у воду та підірвався на російській міні, яку віднесло до берега штормом.