Одеські пляжі планують частково відкрити для відвідування
Влада Одеси разом із представниками ДСНС шукають безпечні для купання місця. Утім нині відкриття ділянок для пляжного відпочинку поки невідоме
Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Національному телемарафоні.
Одеське узбережжя планують частково відкрити пляжникам.
Керівництво міста разом із надзвичайниками шукають безпечні для купання місця. Коли такі ділянки відкриють – поки що невідомо.
Монастирський додав, що Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок та озер. Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам ці підводні дрони.
- 11 червня, у Грибівці Одеського району чоловік під час відпочинку на пляжі зайшов у воду та підірвався на російській міні, яку віднесло до берега штормом.
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