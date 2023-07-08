Один день війни завдає довкіллю збитків на 102 млн євро
Кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 мільйони євро, або ж 4 мільярди гривень
Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Зазначається, що один день повномасштабного вторгнення спричиняє 102 млн євро збитків довкіллю, без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.
"Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 млн євро, або 4 млрд гривень, екологічних збитків. Всьому є своя ціна", - йдеться у повідомлення.
- Раніше у Мінекономіки оцінили збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС. Довкілля та екологія зазнали $1,5 млрд втрат.
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