Дані про прямі збитки України наведено у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute, інформує пресслужба Мінекономіки.

Сума прямих збитків складає понад $2 млрд. З них:

житлове господарство – $950 млн.

енергетика – $624 млн збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають $586 млн. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько $1 млрд.

транспортна інфраструктура: $311 млн збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

промисловість: $105 млн збитків. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

сільське господарство: $25 млн збитків.

довкілля та екологія: $1,5 млрд втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий за норму.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Нагальною потребою є забезпечення людей питною водою і будівництво водогонів, на що уряд спрямував 1,5 млрд грн.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.