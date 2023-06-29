Про це повідомляє Укрінформ.

За словами радника генерального прокурора США щодо відповідальності за воєнні злочини Елая Розенбаума на конференції в Українському домі у Вашингтоні, руйнація греблі ГЕС, що сталася 6 червня, є "предметом значного інтересу" для Штатів.

"Це питання також перебуває у полі зору наших правоохоронних органів", - сказав представник Мін'юсту США.

Також він зазначив, що Штати загалом дуже обережні у своїх офіційних оцінках щодо злочинів, скоєних російськими окупантами, і заявляють про це при "всіх необхідних доказах".

Так, зазначив Розенбаум, влада США зробить офіційні заяви про те, хто причетний до руйнування греблі, коли "прийде відповідний час, і коли докази будуть ретельно досліджені та встановлені".

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північнокримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північнокримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її греблі:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені;

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму;

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища;

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи".

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.