"Один голову сам собі прострелив": перехоплення ГУР про моральний стан окупантів
Українська розвідка опублікувала перехоплення, у якому російський військовий розповів, що один з окупантів прострілив сам собі голову, через поганий моральний стан
Перехоплення опублікувало ГУР.
"Та, своїм життям живемо. Он, хтось і стріляється, один пацан голову сам собі прострелив. Прийшов з наряду, автомат взяв на**й, голову розх**рив і все", - скаржиться окупант та підтверджує, що самогубець просто "не витримав" ситуації на фронті.
Він також розповів, що командир приховав факт самогубства, аби родина окупанта отримала виплату.
"Це в нас командир хороший ще, справедливий. Списав, наче в бою, аби родині 5 мільйонів заплатили за смерть. За самостріл же не заплатять", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе