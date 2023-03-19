Перехоплення опублікувало ГУР.

"Та, своїм життям живемо. Он, хтось і стріляється, один пацан голову сам собі прострелив. Прийшов з наряду, автомат взяв на**й, голову розх**рив і все", - скаржиться окупант та підтверджує, що самогубець просто "не витримав" ситуації на фронті.

Він також розповів, що командир приховав факт самогубства, аби родина окупанта отримала виплату.

"Це в нас командир хороший ще, справедливий. Списав, наче в бою, аби родині 5 мільйонів заплатили за смерть. За самостріл же не заплатять", - розповів він.