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Один із найбільших кредиторів РФ група UniCredit продає свій російський підрозділ

11 травня, 2022 середа
20:12
Економіка UniCredit банк

У разі успішних переговорів, UniCredit стане другим банківським гігантом після Societe Generale, який піде з ринку Росії – залишиться лише австрійський Raiffeisen

Про це повідомляє Bloomberg.

UniCredit SpA веде попередні переговори щодо продажу свого російського підрозділу після того, як до нього звернулися зацікавлені покупці.

Італійський банк привернув до себе інтерес фінансових установ, а також фірм, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії у Росії. Нещодавно розпочалися переговори на ранній стадії з потенційними несанкціонованими покупцями, повідомили джерела видання, відмовившись назвати зацікавлених сторін.

Крім продажу, банк продовжує розглядати й інші варіанти.

UniCredit, австрійський Raiffeisen Bank International AG і французька Societe Generale SA входять до трійки найбільших західноєвропейських кредиторів у Росії. SocGen вже погодився продати свій підрозділ ПАТ "Росбанк" інвестиційній фірмі найбагатшої людини Росії, отримавши близько 3 мільярдів євро, щоб вийти з країни, яка потрапила під серйозні санкції.

Видання зазначає, що у Raiffeisen також натякають, що до них звернулися невідомі покупці.

"Це позитивна новина для банку, оскільки продаж усуне одне з головних обмежень для кредитора та підвищить акції", — сказав Вінченцо Лонго, ринковий стратег IG.

Головний виконавчий директор Андреа Орсель прагне отримати прибуток від будь-якої трансакції і виключає угоди, які призведуть до подальшого удару по буферам капіталу банку. Попередній етап переговорів означає, що вони можуть розвалитися, особливо враховуючи складність геополітичної ситуації, зазначають вони. У березні Орсель заявив, що розглядає варіанти, включаючи вихід у рамках термінового перегляду бізнесу.

Речник UniCredit від коментарів відмовився.

  • Про те, що один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок стало відомо в середині квітня.

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Росія
продаж активів
UniCredit Group
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