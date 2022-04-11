Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок
Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок та оголошує про підписання угоди щодо продажу своєї частки в Росбанку
Про це повідомляється у офіційному зверненні на сайті компанії.
За попередньою інформацією, Societe Generale припиняє свою банківську та страхову діяльність в Росії. Крім того фінансовий конгломерат оголошує про підписання угоди щодо продажу всієї своєї частки активів у Росбанку та російських страхових дочірніх компаніях Групи Інтеррос Капіталу, попередньому акціонеру Росбанку.
Завдяки цій угоді фінансова група ефективно та впорядковано обіцяє виїхати з Росії.
"Ця передбачувана операція, яка залишається схваленням відповідних регуляторних та антимонопольних органів, буде здійснена з дотриманням чинних правових та нормативних зобов’язань. Закриття цієї операції має відбутися в найближчі тижні", - повідомляється у зверненні.
Після завершення угоди французька група припинить всю свою діяльність на териотрії Росії. Угоду обіцяють закрити у найближчі тижні.
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