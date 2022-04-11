Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок

Про це повідомляється у офіційному зверненні на сайті компанії.



За попередньою інформацією, Societe Generale припиняє свою банківську та страхову діяльність в Росії. Крім того фінансовий конгломерат оголошує про підписання угоди щодо продажу всієї своєї частки активів у Росбанку та російських страхових дочірніх компаніях Групи Інтеррос Капіталу, попередньому акціонеру Росбанку.



Завдяки цій угоді фінансова група ефективно та впорядковано обіцяє виїхати з Росії.



"Ця передбачувана операція, яка залишається схваленням відповідних регуляторних та антимонопольних органів, буде здійснена з дотриманням чинних правових та нормативних зобов’язань. Закриття цієї операції має відбутися в найближчі тижні", - повідомляється у зверненні.



Після завершення угоди французька група припинить всю свою діяльність на териотрії Росії. Угоду обіцяють закрити у найближчі тижні.



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