"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову

Відеодопит із ним отримало Еспресо від джерел в ЗСУ та подає текстову адаптацію від його імені.

Російський військовополонений розповів, що після проходження строкової служби 18 років працював кухарем і після оголошення мобілізації у РФ укривався, щоб не йти на війну.

"На той час працював шеф-кухарем у Краснодарі, заробляв нормально, 180-200 тис. рублів щомісячно. Якось мені зателефонувала мати з Таганрогу і сказала, що на мене прийшла повістка. Але я матері сказав, щоб вона повідомила, що не знає, де син і що з ним. Але трапилася ситуація, що у липні мати потрапляє до лікарні і я вимушений був їхати у Таганрог. І коли я прийшов до лікарні, то мав надати паспорт, після чого мене перевірили й з'ясували, що я переховуюсь від мобілізації. Мене забрали до міліції, а потім відвезли у військкомат", - зазначив він.

За словами Хвостова, у подальшому його з іншими мобілізованими відправили в автобусах в аеропорт Ростова: там їх посадили на літак до Новосибірська. Після цього до них також "довантажили" росіян з різних міст. Їх маршрут пролягав через Барнаул та Алєйськ.

"Тоді я ще думав, що повинен піти по професії, працювати кухарем, бо я не хотів тримати в руках автомат. Однак, чому мене визначили у "Шторм", не знаю, бо з моєю фізичною підготовкою я швидше поляжу, ніж когось застрелю. +Потім нас відправили на полігон, здається називається Успенський, під Лутугине (Луганська область - ред.). Там два тижні незрозуміло чим займалися: стріляли з автоматів, рили окопи і один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат. Більше ніякої військової підготовки не було", - розповів російський військовополонений.

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Він зазначив, що 9 березня разом з ним відібрали 50 осіб, яких повезли у невідомому напрямку на трьох "Уралах".

"На ночівлю зупинилися у зруйнованому будинку чи то у Білогорівці, чи то у Білозерівці, не пам'ятаю. А на наступний день ми відправились на позиції, де сиділо наше керівництво. Нас розподілили по точках і вночі почали ротацію. Там ми просиділи 5 чи 6 днів, ні води, ні їжі нам не доставляли. Ми, якщо чесно, хотіли вже йти наше керівництво пиз**ти", - каже Хвостов.



Він зазначив, що їм доручили тримати позицію та доповідати якщо є якийсь рух.



"Наша задача на точці була тримати позицію, виходити й дивитися у тепловізор чи є якийсь рух. Якщо є рух, то доповідати. І все, більше нічого. Ми ні по кому не стріляли, бо, коли йшли на ці позиції нам дали по автомату з одним зарядженим ріжоком. Хоча ті, кого ми змінювали, залишили нам заряджені ріжки, але всі згоріли, коли нас підпалили. А вчора ми здалися у полон", - додав російський військовополонений.

Довідково. Хвостов Роман Анатолійович, народився 22 червня 1984 року, повних 39 років. Родом з Таганрога. Розлучений, донька 5 років. Вчився на кухаря у Таганрозькому училищі. Потім була армія, строкову службу проходив у Чечні. За кордоном ніколи не був.

