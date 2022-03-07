Один з найбільших туроператорів Росії скасовує тури за кордон
Anex Tour та авіакомпанія AZUR призупинили перевезення туристів за міжнародними напрямками через ризик арешту літаків
Про це повідомила глава Ростуризму Заріна Догузова, інформує Еспресо.TV
"За рекомендацією Росавіації Anex Tour призупинив перевезення у закордонних напрямках у зв'язку з ризиком арешту літаків. Рейси для повернення до Росії продовжуються, туроператор допоможе своїм туристам повернутися додому", - написала вона у своєму телеграм-каналі.
Вона додала, що Ростуризм просить туристів залишатися на зв'язку з представниками туроператора, щоб знати всі зміни.
Як повідомляє російський "Інтерфакс", у суботу, 5 лютого, Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям припинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Обмеження не торкаються авіакомпаній, у яких в експлуатації знаходяться літаки іноземної або російської реєстрації "і відсутні ризики їх арешту або затримання". Також вони не поширюються на авіакомпанії країн, які не приєдналися до санкцій та не обмежили авіасполучення з РФ.
Про зупинення польотів за кордон з 8 березня серед інших російських авіакомпаній раніше оголосила AZUR air, партнер туроператора Anex Tour. Авіакомпанія повідомила, що продовжуватиме виконувати вивізні рейси для росіян, які зараз перебувають за кордоном: у Мексиці, Домінікані, Кубі, Туреччині, Єгипті, В'єтнамі та на Мальдівських островах. Після 8 березня у вивізній програмі буде використано літаки, зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден РФ.
- Нагадаємо, країни ЄС та ще багато держав світу закрили небо для літаків з Росії через вторгнення в Україну. Також було введено санкції, які забороняють російським авіакомпаніям використовувати літаки з іноземною реєстрацією. Росія робила декілька спроб порушити заборону, але борти відразу були арештовані за кордоном. У відповідь, Росія розпочала процес націоналізації літаків вітчизняних авіакомпаній.
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