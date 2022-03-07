Один з найбільших туроператорів Росії скасовує тури за кордон

Про це повідомила глава Ростуризму Заріна Догузова, інформує Еспресо.TV

"За рекомендацією Росавіації Anex Tour призупинив перевезення у закордонних напрямках у зв'язку з ризиком арешту літаків. Рейси для повернення до Росії продовжуються, туроператор допоможе своїм туристам повернутися додому", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Вона додала, що Ростуризм просить туристів залишатися на зв'язку з представниками туроператора, щоб знати всі зміни.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", у суботу, 5 лютого, Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям припинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Обмеження не торкаються авіакомпаній, у яких в експлуатації знаходяться літаки іноземної або російської реєстрації "і відсутні ризики їх арешту або затримання". Також вони не поширюються на авіакомпанії країн, які не приєдналися до санкцій та не обмежили авіасполучення з РФ.

Про зупинення польотів за кордон з 8 березня серед інших російських авіакомпаній раніше оголосила AZUR air, партнер туроператора Anex Tour. Авіакомпанія повідомила, що продовжуватиме виконувати вивізні рейси для росіян, які зараз перебувають за кордоном: у Мексиці, Домінікані, Кубі, Туреччині, Єгипті, В'єтнамі та на Мальдівських островах. Після 8 березня у вивізній програмі буде використано літаки, зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден РФ.

Нагадаємо, країни ЄС та ще багато держав світу закрили небо для літаків з Росії через вторгнення в Україну. Також було введено санкції, які забороняють російським авіакомпаніям використовувати літаки з іноземною реєстрацією. Росія робила декілька спроб порушити заборону, але борти відразу були арештовані за кордоном. У відповідь, Росія розпочала процес націоналізації літаків вітчизняних авіакомпаній.

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