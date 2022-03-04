Москва хоче націоналізувати іноземні літаки російських авіакомпаній

Відповідне рішення ухвалив місцевий регулятор Росавіація. Відповідний документ опубліковано у телеграм каналі "Авіадиспечер", інформує Еспресо.TV

У ньому йдеться, що Росавіація рекомендувала авіакомпаніям у терміновому порядку подати заявку на прописку в Держреєстрі всіх іноземних літаків, зареєстрованих в іноземних реєстрах, у тому числі лізингових.

Експерти зазначають, що таким чином Російська авіавлада зробила черговий крок, що свідчить про намір націоналізації іноземних літаків. Окрім цього, підвідомча Мінтрансу Росавіація випустила термінову телеграму щодо контролю доступу до технічної документації на іноземні літаки. Вона попросила авіакомпанії взяти під особливий контроль доступ до архівів технічної документації на літаки, що знаходяться в лізингу та іноземній реєстрації.

Нагадаємо, "пекельні санкції" щодо російської авіації західні держави ухвалили ще 26 лютого. Вони відразу ж поставили російські авіакомпанії на межу краху. Торкались вони, зокрема, намірів закрити небо для польотів з Росії, а також припинити продавати і обслуговувати літаки у Росії.

Згодом європейські країни одна за одною стали закривати небо для літаків з Росії, аж поки ЄС не ухвалив консолідоване рішення про повне закриття авіапростору Євросоюзу для польотів з Росії. У відповідь, Москва теж закрила своє небо для іноземних авіакомпаній, фактично залишивши своїх громадян відрізаними від значної частини світу. Напередодні до подібного кроку вдалася і Канада, яка навіть розвернула у повітрі літак, що вже вилетів з Москви.

Також санкції було введено і щодо російської державної авіакомпанії "Аерофлот". Керівник дочки "Аерофлоту" лоукостера "Побєда" Андрій Калмиков напередодні звільнився з авіакомпанії на фоні кризи, яку спровокували дії російської влади, про що повідомив у прощальному листі до співробітників.

2 березня про введення санкцій щодо Росії заявили найбільші світові авіабудівники Boeing та Airbus. Згодом до них приєднався бразильський авіабудівник Embraer, що болюче зачепить власне російську авіакомпанію S7, яка використовує на своїх регіональних маршрутах 15 літаків E-170.

Вчора, 3 березня, арештували перший літак на підставі санкцій. Ним став Airbus авіакомпанії S7 і сталося це у Єревані. Сьогодні ще один літак "Уральських авіаліній" затримали в Дубаї.

Також в Канаді затримали чартерний рейс на приватному літаку, який прибув з Росії в аеропорт Йеллоунайф, про що повідомив міністр транспорту Канади Омар Альхабра. За словами міністра, Канада й надалі "притягуватиме Росію до відповідальності через ситуацію в Україні".

Відтак, російські авіакомпанії були змушені скасовувати усі міжнародні рейси. Про такий крок вже оголосила авіакомпанія S7.

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