Російська авіакомпанія S7 скасовує частину міжнародних рейсів через санкційний арешт літака

Про це повідомляє російський ресурс Tourdom з посиланням на телеграм канал Авіаторщина.

Причиною скасування міжнародних рейсів джерела називають затримання в Єревані літака російського перевізника на вимогу лізингодавця. Зазначається, що із столиці Вірменії нібито не випустили борт Airbus з номером VP-BSL, який перебуває у лізингу ірландської компанії SMBC Aviation Capital, що є підрозділом японської фінансової групи Sumitomo Mitsui.

На онлайн-табло S7 аеропорту Толмачево з'явилася інформація про скасування кількох рейсів за кордон. 3 березня не вилетів літак у Душанбе. 4 березня не відбудуться рейси до Баку, Фергани, Бішкека.

Згодом S7 Airlines виступила з офіційною заявою. Авіакомпанія визнала, що через введені обмеження змушена частково скоротити польотну програму та скасувати деякі рейси за міжнародними напрямками. Інцидент у Єревані у компанії не підтверджують, але й не заперечують.

Водночас стало відомо, що російським авіакомпаніям почали анулювати сертифікати льотної придатності на літаки, зареєстровані в іноземних реєстрах. За словами заступника керівника Федерального агентства повітряного транспорту Олега Сторчевого, російська влада попросила перевізників не призупиняти польоти на таких повітряних суднах без підтвердження Росавіації.

Джерело в одній великій російській авіакомпанії каже, що авіавлада підштовхує перевізників на незаконні дії. Він додав, що літати без сертифікату льотної придатності не можна, а Росавіація не уповноважена вирішувати питання льотної придатності літака, зареєстрованого за кордоном.

Нагадаємо, "пекельні санкції" щодо російської авіації західні держави ухвалили ще 26 лютого. Вони відразу ж поставили російські авіакомпанії на межу краху. Торкались вони, зокрема, намірів закрити небо для польотів з Росії, а також припинити продавати і обслуговувати літаки у Росії.

Згодом європейські країни одна за одною стали закривати небо для літаків з Росії, аж поки ЄС не ухвалив консолідоване рішення про повне закриття авіапростору Євросоюзу для польотів з Росії. У відповідь, Москва теж закрила своє небо для іноземних авіакомпаній, фактично залишивши своїх громадян відрізаними від значної частини світу. Напередодні до подібного кроку вдалася і Канада, яка навіть розвернула у повітрі літак, що вже вилетів з Москви.

Також санкції було введено і щодо російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

2 березня про введення санкцій щодо Росії заявили найбільші світові авіабудівники Boeing та Airbus. Згодом до них приєднався бразильський авіабудівник Embraer, що болюче зачепить власне російську авіакомпанію S7, яка використовує на своїх регіональних маршрутах 15 літаків E-170.

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