"Закривавлений агресор, який вірить у імперські завоювання": Джонсон оголосив про санкції Британії проти РФ та Білорусі

Про це повідомляє НВ.



У парламенті він назвав президента РФ Володимира Путіна "закривавленим агресором, який вірить у імперські завоювання"



Джонсон оголосив, що великим російським банкам загрожує повне заморожування активів. Вони будуть виключені із британської фінансової системи - втратять доступ до фунта стерлінгів та клірингових платежів через Велику Британію.



Санкції включають повне заморожування активів одного з найбільших російських банків - ВТБ.

Прем'єр-міністр також пообіцяв, що наступного тижня буде ухвалено закон, який заборонятиме великим російським компаніям розміщувати боргові зобов’язання на ринках Британії.

Джонсон сказав, що суми грошей, які росіяни могтимуть тримати у британських банках, будуть обмежені. Також Британія планує заморозити активи приблизно 100 людей та компаній.



Аерофлот не зможе літати до країни. Щодо технологічної продукції, що продається в Росію, буде запроваджено "жорсткий експортний контроль". Буде зупинено дію експортних ліцензій на товари подвійного призначення.

За словами Джонсона, аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі.

"Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися", - додав він.

Джонсон заявив, що разом із союзниками країна готує на погодження масштабні санкції проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну.