"Закривавлений агресор, який вірить у імперські завоювання": Джонсон оголосив про санкції Британії проти РФ та Білорусі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії та Білорусі за повномасштабний напад на Україну
Про це повідомляє НВ.
У парламенті він назвав президента РФ Володимира Путіна "закривавленим агресором, який вірить у імперські завоювання"
Джонсон оголосив, що великим російським банкам загрожує повне заморожування активів. Вони будуть виключені із британської фінансової системи - втратять доступ до фунта стерлінгів та клірингових платежів через Велику Британію.
Санкції включають повне заморожування активів одного з найбільших російських банків - ВТБ.
Прем'єр-міністр також пообіцяв, що наступного тижня буде ухвалено закон, який заборонятиме великим російським компаніям розміщувати боргові зобов’язання на ринках Британії.
Джонсон сказав, що суми грошей, які росіяни могтимуть тримати у британських банках, будуть обмежені. Також Британія планує заморозити активи приблизно 100 людей та компаній.
Аерофлот не зможе літати до країни. Щодо технологічної продукції, що продається в Росію, буде запроваджено "жорсткий експортний контроль". Буде зупинено дію експортних ліцензій на товари подвійного призначення.
За словами Джонсона, аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі.
"Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися", - додав він.
- Джонсон заявив, що разом із союзниками країна готує на погодження масштабні санкції проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну.
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