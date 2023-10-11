Один зі штатів США позвався до суду проти TikTok через вплив соцмережі на дітей
Американський штат Юта позвався до суду проти китайського застосунку TikTok, звинувативши його у шкоді дітям: соцмережа навмисно змушує їх проводити "нездорову кількість часу" за переглядом відео
Про це інформує Reuters.
У позові штату Юта, йдеться про те, що платформа використовує "надзвичайно потужні алгоритми та маніпулятивні особливості дизайну, багато з яких імітують функції ігрових автоматів", і результатом "цієї маніпулятивної тактики є те, що молоді споживачі стають залежними".
"Ці діти (і їхні батьки) не знають, що TikTok бреше їм про безпеку свого застосунку і змушує перевіряти соцмережу та переглядати у ній відео компульсивно, попри жахливі наслідки, які він має для їхнього психічного здоров'я, фізичного розвитку, сім'ї та соціального життя", - вказав у позові генеральний прокурор штату Юта Шон Рейес.
Рейес повідомив, що розслідування штату триває. Наступного тижня він звернеться до суду з проханням зобов'язати TikTok виконувати повістки слідчих органів. Зокрема Юта вимагає цивільних штрафів, а також судової заборони, яка забороняє TikTok порушувати законодавство штату, яке захищає споживачів від оманливих бізнес-практик.
Компанія TikTok у відповідь на позов заявила, що "має найкращі в галузі засоби захисту для молоді, включаючи автоматичне 60-хвилинне обмеження часу для користувачів до 18 років і батьківський контроль для акаунтів підлітків".
Зазначається, що подібні позови також подали штати Індіана та Арканзас.
- Раніше Європейський регулятор оштрафував TikTok на $368 млн за недотримання захисту конфіденційності даних дітей. У ході розслідування було встановлено, що під час реєстрації підлітків на платформі, TikTok за замовчуванням встановлював налаштування, які робили їхні акаунти публічними, що дозволяло будь-кому переглядати та коментувати відео підлітків. Крім цього, внаслідок таких налаштувань до соцмережі могли отримати доступ діти віком до 13 років, хоча їм це заборонено.
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