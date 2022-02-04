Одна з країн ЄС блокує членство України в Кібернато, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у етері Право на владу.



"Є така інституція - КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації", - повіодмив він.



За словами секретаря РНБО, вступ блокують, попри те, "що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки".



"Це країна Євросоюзу, наші сусіди. Вони нам відмовили", - уточнив Олексій Данілов.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду.

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