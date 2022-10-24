Однією з причин падіння літака в Іркутську назвали отруєння пілотів азотом, - росЗМІ
Екстренні служби РФ повідомили, що однією з причин падіння літака в Іркутську, 23 жовтня, може бути втрата свідомості пілотів через отруєння азотом. Своєю чергою слідчий комітет РФ основними версіями називає відмову авіаційної техніки та помилку пілотування
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Російські ЗМІ зазначають, що пілоти Су-30 не могли відвести літак від жилого сектору, оскільки втратили свідомість під час польоту. За словами екстренних служб, причиною цього міг стати залишок азоту в кисневих балонах.
Слідчий комітет РФ основними версіями називає відмову авіаційної техніки та помилку пілотування. Установа повідомляє, що слідчі допитали керівництво і співробітників авіапідприємства.та наразі проводять додатковий огляд місця події. Уже вилучені зразки палива, заправленого в літак, уніфікована газорозрядна станція з медичним киснем, призначено хімічні та судово-медичні експертизи, проведено виїмку льотно-технічної документації на повітряне судно.
Відомо, що загинули заслужений льотчик-випробувач РФ та воєнний льотчик другого класу.
- 23 жовтня у російському Іркутську винищувач Су-30 впав на житловий будинок, обидва пілоти загинули, серед цивільних постраждалих немає.
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