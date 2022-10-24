Однією з причин падіння літака в Іркутську назвали отруєння пілотів азотом, - росЗМІ

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Російські ЗМІ зазначають, що пілоти Су-30 не могли відвести літак від жилого сектору, оскільки втратили свідомість під час польоту. За словами екстренних служб, причиною цього міг стати залишок азоту в кисневих балонах.

Слідчий комітет РФ основними версіями називає відмову авіаційної техніки та помилку пілотування. Установа повідомляє, що слідчі допитали керівництво і співробітників авіапідприємства.та наразі проводять додатковий огляд місця події. Уже вилучені зразки палива, заправленого в літак, уніфікована газорозрядна станція з медичним киснем, призначено хімічні та судово-медичні експертизи, проведено виїмку льотно-технічної документації на повітряне судно.

Відомо, що загинули заслужений льотчик-випробувач РФ та воєнний льотчик другого класу.

23 жовтня у російському Іркутську винищувач Су-30 впав на житловий будинок, обидва пілоти загинули, серед цивільних постраждалих немає.

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