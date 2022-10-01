Одного разу знадобиться дві руки, щоб здатися. Кислиця поіронізував над самотнім голосом Росії в Радбезі ООН
Постійний представник України при ООН розкритикував позицію РФ, яка в Раді безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів, влаштованих Росією на тимчасово окупованих територіях України
Про це Сергій Кислиця написав у Twitter.
"Одного разу йому знадобляться дві руки вгору, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в тілі Ради безпеки. Її треба видалити до того, як уся система ООН дасть метастази», – написав Кислиця.
Дипломат розмістив фото, на якому постійний представник РФ при ООН та в Раді безпеки Василь Небензя підіймає руку вгору, блокуючи резолюцію.
- 30 вересня Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій.
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