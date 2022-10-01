Про це Сергій Кислиця написав у Twitter.

"Одного разу йому знадобляться дві руки вгору, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в тілі Ради безпеки. Її треба видалити до того, як уся система ООН дасть метастази», – написав Кислиця.

Дипломат розмістив фото, на якому постійний представник РФ при ООН та в Раді безпеки Василь Небензя підіймає руку вгору, блокуючи резолюцію.

30 вересня Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій.