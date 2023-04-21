Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що 19 священників УПЦ МП позбавили громадянства України.

"Наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан", - заявив глава СБУ.

"Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - розповів він.

За словами Малюка, порушено кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Українські суди вже винесли сім вироків щодо священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік російських окупантів.