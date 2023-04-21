Одного священика УПЦ МП обміняли на 28 українських бійців, - СБУ
Служба безпеки України порушила кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя УПЦ МП. Двох священників московського патріархату вдалося обміняти на українських військовослужбовців
Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він повідомив, що 19 священників УПЦ МП позбавили громадянства України.
"Наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан", - заявив глава СБУ.
"Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - розповів він.
За словами Малюка, порушено кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Українські суди вже винесли сім вироків щодо священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік російських окупантів.
- Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з церквою Росії. Планується перше читання.
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