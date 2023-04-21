Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це дуже складна тема. Складна не тільки тому, що, відповідно до Конституції, держава та церква розділені, а відносини між ними можуть бути виключно партнерські, а ще й тому, що зараз ми спостерігаємо багато моментів, які неможливі в нормальному суспільстві. Наприклад, коли деякі представники окремих конфесій відверто працюють на ворога, чим створюють високий рівень небезпеки для України. Це вже питання національної безпеки", - каже Стефанчук.

Очільник Ради наголосив, що держава має реагувати. Тому в закритому режимі для обговорення зустрілися представники ВРУ та Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, зокрема був присутній і московський патріархат.

"Я запропонував погодитися з певними фундаментальними тезами. Російська Федерація – це агресор і веде проти України війну. Росія не має права впливати на уми та серця українців. Жодна релігійна організація, не залежно від конфесій, не має бути пов'язана з російською церквою чи будь-якими іншими російськими релігійними організаціями. Юридична відповідальність рівна для кожного громадянина, тому вона має наставати, не залежно від того, чи особа в рясі, із кадилом та прикривається Біблією", - поділився Стефанчук і додав, що із твердженнями погодилися всі.

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з російською церквою.

"На розгляді в першому читанні він може з’явитися вже найближчим часом. А до другого читання ми готові розглянути пропозиції церков та релігійних організацій, але вони мають бути універсальними для будь-якої релігійної організації в Україні", - сказав голова Ради.

Стефанчук зауважив, що мають бути закладені принципи: Росія - агресор, Росія не має права впливати на українців, в Україні не може бути релігійних організацій, які афілійовано пов’язані з російською церквою, юридична відповідальність має застосовуватися до всіх, не залежно від того, яку релігію чи церкву особа представляє.

"Зараз час працювати та молитися за Україну", - додав голова Верховної ради.