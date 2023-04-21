Про це йдеться у відео, оприлюдненому на каналі Міністерства культури та інформаційної політики у телеграмі.

Відео підписали так: "Що лишає після себе "русскій мір" та його прихильники - наслідки говорять самі за себе".

В.о. директора заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко заявив, що стародавні двері XVIII століття використовували як мішень для кидання ножів. Також на них є наручники.

"На власні очі можете побачити наручники на дверях, стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", - йдеться у повідомленні.