Про це інформують у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Станом на 14:00 "невстановлені особи", які утворили скупчення після завершення роботи Комісії, вчиняють відверте порушення громадського порядку, в.о. генерального директора Максим Остапенко подав відповідну заяву до правоохоронних органів.

Кореспондент Еспресо TV на місці події.

Віряни Української православної церкви Московського патріархату намагалися потрапити в опечатаний корпус і пошкодили захисні ролети.

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"Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 19.04.2023 розпочала роботу о 08:30 та завершила роботу з огляду майна корпусів №№ 37, 37-а, 38 (пам’ятки архітектури національного значення – Галерея на Ближніх печерах (літера 37) та Дзвіниця на Ближніх печерах (літера 38), пам’ятки архітектури місцевого значення – Вхід до Галереї Ближніх печер (літера 37А) о 09:30", – пише пресслужба МКІПУ.

Повідомляється, що після цього фахівці розпочали опрацьовувати документи.

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Про стан пам’яток у лаврі розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

"Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка та заступника Рудника технічні працівники забезпечили доступ Комісії до приміщень. Об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - написав Ткаченко.