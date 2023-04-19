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Після роботи Комісії Мінкульту в лаврі віряни УПЦ МП намагалися потрапити в опечатаний корпус

19 квітня, 2023 середа
14:15
Суспільство

Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу, віряни УПЦ МП перешкоджали

Про це інформують у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Станом на 14:00 "невстановлені особи", які утворили скупчення після завершення роботи Комісії, вчиняють відверте порушення громадського порядку, в.о. генерального директора Максим Остапенко подав відповідну заяву до правоохоронних органів.

Кореспондент Еспресо TV на місці події.

Віряни Української православної церкви Московського патріархату намагалися потрапити в опечатаний корпус і пошкодили захисні ролети.

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"Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 19.04.2023 розпочала роботу о 08:30 та завершила роботу з огляду майна корпусів №№ 37, 37-а, 38 (пам’ятки архітектури національного значення – Галерея на Ближніх печерах (літера 37) та Дзвіниця на Ближніх печерах (літера 38),  пам’ятки архітектури місцевого значення – Вхід до Галереї Ближніх печер (літера 37А) о 09:30", – пише пресслужба МКІПУ.

Повідомляється, що після цього фахівці розпочали опрацьовувати документи.

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Про стан пам’яток у лаврі розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

"Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка та заступника Рудника технічні працівники забезпечили доступ Комісії до приміщень. Об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - написав Ткаченко.

  • Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 
  • Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.
  • Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
  • Раніше Епіфаній заявив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) "тероризує" ченців Києво-Печерської Лаври, які хочуть перейти до ПЦУ.
  • 14 квітня міністр культури призначив в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.  
УПЦ МП
Еспресо.TV
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