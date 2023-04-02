Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній

Про це у коментарі Еспресо заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Зараз є ченці (Лаври - ред.), які в процесі переходу (з УПЦ (МП) до ПЦУ - ред.). Звичайно, що вони відчувають терор з боку колишнього намісника (Києво-Печерської лаври - ред.) Павла (Лебедя), але процес триває", - зазначив очільник ПЦУ.

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Точну кількість бажаючих перейти, додав Епіфаній, можна буде встановити згодом.

"Зараз важко сказати кількість, але з часом вже буде оприлюднено, коли ми отримаємо відповідні приміщення й храми на території Нижньої Лаври", - сказав предстоятель.

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