Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
Ексклюзив

Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній

2 квітня, 2023 неділя
14:45
Суспільство Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

Ченці Києво-Печерської лаври, які переходять до ПЦУ, відчувають терор збоку митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)

Про це у коментарі Еспресо заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Зараз є ченці (Лаври - ред.), які в процесі переходу (з УПЦ (МП) до ПЦУ - ред.). Звичайно, що вони відчувають терор з боку колишнього намісника (Києво-Печерської лаври - ред.) Павла (Лебедя), але процес триває", - зазначив очільник ПЦУ.

Читайте такожПід час війни Лавру перетворили на антиукраїнський "Антимайдан", - Епіфаній

Точну кількість бажаючих перейти, додав Епіфаній, можна буде встановити згодом.

"Зараз важко сказати кількість, але з часом вже буде оприлюднено, коли ми отримаємо відповідні приміщення й храми на території Нижньої Лаври", - сказав предстоятель.

Читайте такожМитрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови

  • Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
Кримінал
РПЦ
УПЦ МП
Епіфаній
Митрополит Епіфаній
ПЦУ
Читайте також:
Путін
1 квітня, 2023 субота
Дві людини зараз правлять у Росії, - Піонтковський
Сі Цзіньпін
1 квітня, 2023 субота
Китай грає на виснаження всіх ключових гравців, - Клімкін
1 квітня, 2023 субота
На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:08
Оновлено
Олександрія - Ворскла
УПЛ: розклад трансляцій та результати усіх матчів 19-го туру
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
14:12
САУ AS90
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ АS90 у Британії
14:08
OPINION
Ольга Лень
Ажіотаж з ліками - наслідок інформаційної спецоперації
14:03
Ірина Геращенко
Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому
13:58
Ексклюзив
Віктор Ягун
УПЦ (МП) хоче спровокувати кровопролиття у київській Лаврі, - генерал-майор СБУ Ягун
13:56
Тисячі людей вийшли на протести в Португалії через зростання цін на житло і його оренду, - Reuters
13:55
Едгарс Рінкевичс
"Це законна оборона": Глава МЗС Латвії заявив, що Україна може обстрілювати військові бази на території РФ
13:41
Саммер Макінтош
Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій
13:33
Оновлено
Свято-Покровський Кафедральний собор УПЦ у Хмельницькому
"Скільки ще має загинути?" У Хмельницькому військового побили й скрутили у церкві Московського патріархату
13:32
Ексклюзив
Фінляндія НАТО
Вступ Фінляндії до НАТО - геостратегічна поразка Росії, - політик Джердж
13:32
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує керівництву України "вогняним озером"
13:24
іноземний легіон
Захищаючи Україну на фронті загинув французький доброволець
13:24
крилата ракта "Калібр"
Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, два з них - носії "калібрів"
13:14
Оновлено
Мелітополь
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи у локомотивному депо, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива
13:07
Оновлено
Росіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 та "ураганами": 6 людей загинули, 8 зазнали поранень
13:02
Павло Кордіяка (в центрі) та Олексій Новіков (праворуч)
Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи
12:52
Ексклюзив
Авдіївка
"Побачимо, будемо забирати і вивозити": в Авдіївці перебуває вісім дітей, - Барабаш
12:51
Сніг
Похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:40
Петро Порошенко
"Таємна зброя": військові прокоментували мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами
12:33
Зеленський опублікував привітання до річниці звільнення Київщини
12:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро на чорному ринку
12:15
Дональд Трамп
Трамп зібрав понад $5 млн пожертв після висунення йому обвинувачень
12:06
Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
Авіація, артилерія, міномети і "гради": під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
12:06
OPINION
Михайло Басараб
Паша-мерседес — це концентрат епохи Кучми
12:04
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа не зміг нокаутувати Франкліна та влаштував штовханину після бою
11:27
РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів Харківщини, є загиблий і поранений
11:11
Росіяни вдарили по молоковозу на Сумщині, є двоє загиблих
11:08
електроенергія
Укренерго скасувало обмеження енергоспоживання у трьох областях
10:51
Секретар РНБО Олексій Данілов
Секретар РНБО Данілов запропонував 12 кроків щодо деокупації Криму
10:20
Ексклюзив
Бахмут
Динаміка боїв на Бахмутському напрямку інтенсивно змінюється, - полковник СБУ Костенко
10:20
Троє британців перебувають у полоні талібів в Афганістані, - Sky News
10:18
Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян
В уряді Вірменії заявили, що не арештовуватимуть Путіна після ратифікації Римського статуту
10:05
OPINION
Віктор Каспрук
Як швидко усунути Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV