Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
Ченці Києво-Печерської лаври, які переходять до ПЦУ, відчувають терор збоку митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)
Про це у коментарі Еспресо заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
"Зараз є ченці (Лаври - ред.), які в процесі переходу (з УПЦ (МП) до ПЦУ - ред.). Звичайно, що вони відчувають терор з боку колишнього намісника (Києво-Печерської лаври - ред.) Павла (Лебедя), але процес триває", - зазначив очільник ПЦУ.
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Точну кількість бажаючих перейти, додав Епіфаній, можна буде встановити згодом.
"Зараз важко сказати кількість, але з часом вже буде оприлюднено, коли ми отримаємо відповідні приміщення й храми на території Нижньої Лаври", - сказав предстоятель.
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- Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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