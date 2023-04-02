Під час війни Лавру перетворили на антиукраїнський "Антимайдан", - Епіфаній
Багато ченців Києво-Печерської Лаври чекають на продовження чернечого життя вже разом із ПЦУ
Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у коментарі Еспресо.
"Є відповідне рішення державних органів про те, що розірвано договір із Московським патріархатом і зараз вони повинні покинути ці приміщення. Хоча молитва в Лаврі не буде припинятися, вона буде й надалі линути. Адже є ті ченці, які долучаються до нашої помісної Української православної церкви, і ми знаємо, що є там багато всередині ченців, які очікують, що ми, як українська церква, отримаємо місце, отримаємо храм, відповідні приміщення, щоб надалі провадити монастирське життя. Це незворотний процес", - пояснив митрополит.
За його словами, у Лаврі не місце антиукраїнській ідеології.
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"Ми бачимо, кого там зібрали, з якими настроями, з антиукраїнськими настроями. Тобто це практично "Антимайдан" під час цієї жорстокої війни, коли гинуть повсякденно наші новітні герої, наші військові, мирні мешканці, діти. А є ті, які захищають так званий "рускій мір" - цю ідеологію, яка привела в наш дім ці випробування, ці страждання війною. Тому ми покликані присікти цей "рускій мір". Все те, що всередині знову намагається нас повернути в духовну неволю", - пояснив Епіфаній.
- Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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