Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

14 квітня міністр культури Олександр Ткаченко підписав наказ про призначення Максима Остапенка новим виконувачем обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Повідомляється, що Максим Остапенко - фахівець в галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об'єктів підводної спадщини. Був очільником Національного заповідника "Хортиця".

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З початку повномасштабного вторгнення Росії, науковець став до лав Збройних Сил України.

"Нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти", - наголошує пресслужба.

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Новий в.о. гендиректора також є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".