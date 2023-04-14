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Міністр культури призначив в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра"

14 квітня, 2023 п'ятниця
11:33
Культура

Обов'язки гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" виконуватиме Максим Остапенко

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

14 квітня міністр культури Олександр Ткаченко підписав наказ про призначення Максима Остапенка новим виконувачем обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Повідомляється, що Максим Остапенко - фахівець в галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об'єктів підводної спадщини. Був очільником Національного заповідника "Хортиця".  

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З початку повномасштабного вторгнення Росії, науковець став до лав Збройних Сил України.

"Нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти", - наголошує пресслужба. 

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Новий в.о. гендиректора також є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".

  • Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 
  • Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.
  • Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
  • Раніше Епіфаній заявив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) "тероризує" ченців Києво-Печерської Лаври, які хочуть перейти до ПЦУ.
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