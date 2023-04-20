Про це розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП.

Удень до корпусу заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети, знову прибули представники Мінкульту, щоб перевірити стан приміщення і повторно його опечатати.

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Проте кілька десятків вірян знову намагалися перешкодити роботі комісії. Деякі з них спробували проникнути в приміщення будівлі.

Поліція вжила заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок.

Речниця поліції Києва зазначила, що станом на 17:40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, але правоохоронці продовжують перебувати біля нього, щоб убезпечити від повторних інцидентів.

Раніше правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври.

Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.