Віряни УПЦ МП знову конфліктували з комісією Мінкульту біля Києво-Печерської лаври
20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври
Про це розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП.
Удень до корпусу заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети, знову прибули представники Мінкульту, щоб перевірити стан приміщення і повторно його опечатати.
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Проте кілька десятків вірян знову намагалися перешкодити роботі комісії. Деякі з них спробували проникнути в приміщення будівлі.
Поліція вжила заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок.
Речниця поліції Києва зазначила, що станом на 17:40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, але правоохоронці продовжують перебувати біля нього, щоб убезпечити від повторних інцидентів.
Раніше правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври.
Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.
За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.
- 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.
- Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а після намагалися потрапити в опечатаний корпус.
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