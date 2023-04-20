Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Лаврі донині працюють ресторани, кафе, магазини, хостели, готелі Паші Мерседеса, і нічого йому не заважає. Нагадаю, що проти громадянина України Петра Лебедя запроваджені санкції. Тому всі його бізнеси повинні бути зупинені. Але вони чудово працюють у приміщеннях, які належать державі, якими розпоряджається Національний заповідник Києво-Печерська лавра", - підкреслив Ковальов.

За словами релігієзнавця, у Києво-Печерській лаврі також працює підпільне екскурсійне бюро Паші Мерседеса.

"Паломників, туристів зустрічають на вході до лаври дивні люди, які беруть гроші готівкою й проводять екскурсію лаврою, а це мільйони гривень на рік. І ці гроші отримує не держава, а отримує Паша Мерседес. Тобто і надалі російські агенти у рясах уникають санкцій Української держави. Ми бачимо бездіяльність правоохоронних органів і спецслужб, які закривають очі на все, що відбувається", - наголосив Ковальов.