У приміщеннях Лаври, які належать державі, донині працює бізнес Паші Мерседеса, - релігієзнавець Ковальов
Історик та релігієзнавець Андрій Ковальов зазначив, що російські агенти у рясах уникають санкцій Української держави
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Лаврі донині працюють ресторани, кафе, магазини, хостели, готелі Паші Мерседеса, і нічого йому не заважає. Нагадаю, що проти громадянина України Петра Лебедя запроваджені санкції. Тому всі його бізнеси повинні бути зупинені. Але вони чудово працюють у приміщеннях, які належать державі, якими розпоряджається Національний заповідник Києво-Печерська лавра", - підкреслив Ковальов.
За словами релігієзнавця, у Києво-Печерській лаврі також працює підпільне екскурсійне бюро Паші Мерседеса.
"Паломників, туристів зустрічають на вході до лаври дивні люди, які беруть гроші готівкою й проводять екскурсію лаврою, а це мільйони гривень на рік. І ці гроші отримує не держава, а отримує Паша Мерседес. Тобто і надалі російські агенти у рясах уникають санкцій Української держави. Ми бачимо бездіяльність правоохоронних органів і спецслужб, які закривають очі на все, що відбувається", - наголосив Ковальов.
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