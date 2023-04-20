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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У приміщеннях Лаври, які належать державі, донині працює бізнес Паші Мерседеса, - релігієзнавець Ковальов
Ексклюзив

У приміщеннях Лаври, які належать державі, донині працює бізнес Паші Мерседеса, - релігієзнавець Ковальов

20 квітня, 2023 четвер
10:50
Війна з Росією Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

Історик та релігієзнавець Андрій Ковальов зазначив, що російські агенти у рясах уникають санкцій Української держави

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Лаврі донині працюють ресторани, кафе, магазини, хостели, готелі Паші Мерседеса, і нічого йому не заважає. Нагадаю, що проти громадянина України Петра Лебедя запроваджені санкції. Тому всі його бізнеси повинні бути зупинені. Але вони чудово працюють у приміщеннях, які належать державі, якими розпоряджається Національний заповідник Києво-Печерська лавра", - підкреслив Ковальов.

За словами релігієзнавця, у Києво-Печерській лаврі також працює підпільне екскурсійне бюро Паші Мерседеса.

"Паломників, туристів зустрічають на вході до лаври дивні люди, які беруть гроші готівкою й проводять екскурсію лаврою, а це мільйони гривень на рік. І ці гроші отримує не держава, а отримує Паша Мерседес. Тобто і надалі російські агенти у рясах уникають санкцій Української держави. Ми бачимо бездіяльність правоохоронних органів і спецслужб, які закривають очі на все, що відбувається", - наголосив Ковальов.

  • Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.
  • Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня
  • Служба безпеки України у суботу, 1 квітня 2023 року, оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов за участю митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя).
  • Зрештою, митрополиту Павлу присудили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з браслетом.

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