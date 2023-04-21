Комісія опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври
21 квітня Комісія Міністерства культури та інформаційної політики оглянула та опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври
Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
У п'ятницю Комісія оглянула приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах № 44 Києво-Печерської лаври.
"Двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічними працівниками Заповідника (за допомогою відповідних засобів) забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень", – пише відомство.
Огляд закінчили о 08:30. Комісія підсумувала, що в корпусі є ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від 14.06.1995 року: "не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки й все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані".
У приміщенні було нагромадження меблів, пакетів, швейного обладнання, одягу, взуття, а також товарів для продажу – свічок, календарів і буклетів.
"Після завершення огляду корпус №44 було закрито та опечатано працівниками Заповідника", - йдеться в заяві МКІП.
- 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.
- Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а після намагалися потрапити в опечатаний корпус. 20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії на території Лаври.
- У Києво-Печерській лаврі охорона УПЦ МП зробила двері XVIII століття мішенню для ножів.
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