Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У п'ятницю Комісія оглянула приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах № 44 Києво-Печерської лаври.

"Двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічними працівниками Заповідника (за допомогою відповідних засобів) забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень", – пише відомство.

Огляд закінчили о 08:30. Комісія підсумувала, що в корпусі є ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від 14.06.1995 року: "не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки й все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані".

У приміщенні було нагромадження меблів, пакетів, швейного обладнання, одягу, взуття, а також товарів для продажу – свічок, календарів і буклетів.

"Після завершення огляду корпус №44 було закрито та опечатано працівниками Заповідника", - йдеться в заяві МКІП.