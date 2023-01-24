Одного з ключових командувачів військами РФ в Україні відправили у відставку, - британська розвідка
Генерал-полковника Михайла Теплинського, який був одним із командувачів російськими окупаційними військами в Україні, відправили у відставку
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка припускає, що Михайло Теплинський був звільнений з посади одного з ключових оперативних командувачів військами РФ в Україні. Він займався керівництвом безпосередньо на місці та відповідав за відносно успішне відведення сил РФ на лівобережжя Херсонщини в листопаді 2022 року та вважався в Росії здібним та прагматичним командиром.
Аналітики з Британії зазначають, що залишається незрозумілим, чи збереглися за Теплинським додаткові повноваження голови повітряно-десантних військ Росії. Адже існує ймовірність, що дебати щодо завдань, які були поставлені перед десантниками, сприяли його звільненню: вони часто використовувалися для наземних операцій, які традиційно притаманні механізованій піхоті.
"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще одним симптомом розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки новопризначений командувач військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов намагається повністю взяти кампанію під свій особистий контроль", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 23 січня розвідка Британії звернула увагу, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин розкритикував перші кроки Валерія Герасимова на посаді командувача окупаційними військами РФ в Україні.
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