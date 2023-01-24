Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що Михайло Теплинський був звільнений з посади одного з ключових оперативних командувачів військами РФ в Україні. Він займався керівництвом безпосередньо на місці та відповідав за відносно успішне відведення сил РФ на лівобережжя Херсонщини в листопаді 2022 року та вважався в Росії здібним та прагматичним командиром.

Аналітики з Британії зазначають, що залишається незрозумілим, чи збереглися за Теплинським додаткові повноваження голови повітряно-десантних військ Росії. Адже існує ймовірність, що дебати щодо завдань, які були поставлені перед десантниками, сприяли його звільненню: вони часто використовувалися для наземних операцій, які традиційно притаманні механізованій піхоті.

"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще одним симптомом розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки новопризначений командувач військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов намагається повністю взяти кампанію під свій особистий контроль", - дійшли висновку в британській розвідці.

23 січня розвідка Британії звернула увагу, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин розкритикував перші кроки Валерія Герасимова на посаді командувача окупаційними військами РФ в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb