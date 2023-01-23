Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що новопризначений командувач військами РФ в Україні Валерій Герасимов, ймовірно, розпочав інспекцію підконтрольних йому частин, у прагненні покращити в них дисципліну. Відтоді, як він прийшов на посаду, офіцери отримали наказ заборонити нестандартну військову форму, поїздки в цивільному транспорті, використання мобільних телефонів та нестандартні стрижки.

Ці заходи були зустрінуті скептично. Найбільше насмішок викликали спроби поліпшити рівень гоління військових. Зокрема, власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин розкритикував військове керівництво та заявив, що "війна — час активних і мужніх, а не гладко поголених".

"Російські сили продовжують перебувати в оперативному глухому куті та зазнавати значних втрат. В такій ситуації намагання Герасимова зробити акцент на незначних нормативних актах, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу їх все частіше сприймають як керівників, зосереджених на презентації, а не на суті", - дійшли висновку в розвідці Британії.

23 січня Інститут вивчення війни констатував, що після невдалих спроб захопити Бахмут, Євген Пригожин втратив авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна.

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