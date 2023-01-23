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Війна з Росією: хроніка
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Зірка Пригожина почала заходити після невдалих спроб захопити Бахмут, -  ISW

23 січня, 2023 понедiлок
07:28
війна з Росією Євген Пригожин

Після невдалих спроб захопити Бахмут власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, "зірка Пригожина почала заходити". Ймовірно, Путін звернувся до нього та генерала армії Сергія Суровкіна, щоб перший завоював якомога більше територій, а другий - морально зламав українців масованими ракетними обстрілами.

"Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завдала страждань українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет", - пишуть в ISW.

За цей період Пригожин, схоже, вирішив, що має достатній авторитет, щоб кинути виклик міністру оборони Росії Сергію Шойгу за першість в військових справах. Але зараз ці надії здаються марними, зазначають аналітики. Тепер Путін знову зосередився на регулярній армії.

  • Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

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