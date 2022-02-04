Одурів та відрвався від реалій: Путін не розуміє місця РФ в сучасному світі і своїм викликом об'єднав Захід навколо світового порядку, - нардеп Осадчук

Про це він заявив у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Той рівень уваги світу до України, він не тому, що у нас дуже гарна, сильна чи слабка влада. Це тому, що Путін 2 роки сидів у бункері і остаточно одурів в своїх маніакальних ідеях, відірвався від реалій світу в бункері. Він додумався кинути виклик всьому Заходу. Ми знаємо, що в 2014 році вони хотіли отримати більше, чим вони отримали. Мінімум пів України вони б хотіли отримати. Путін про це публічно говорив", - сказав нардеп.



На його думку, ці плани нікуди не ділись, РФ їх хоче реалізовувати.



"Путін нічого кращого не придумав, як кинути виклик Заходу, але він, напевно, не до кінця розуміє реалії сучасного світу і місця РФ в ньому. Захід в десятки, можливо, в сотні разів потужніший,

ніж Росія. Вона з 2014 року впала у ВВП. Путін почав висувати якісь неадекватні вимоги і він не розраховував на те, що Захід не готовий розмовляти в такому тоні", - додав Осадчук.



Нардеп вважає, що президент РФ зробив Україні величезну послугу.



"Він об'єднав Захід не навколо України, а навколо світового порядку, систем безпеки в Європі після другої світової війни, які ні за яких умов не можна порушувати. Західні політики розказали Путіну, що буде з ним і елітою московською, ми розуміємо, що це мільярдери доларові - що буде з ними, їхніми

родинами, яхтами, рахуками і офшорами", - підсумував Осадчук.



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