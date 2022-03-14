Офіс генпрокурора оголосив підозру "голосу" МЗС РФ Захаровій
Офіс генпрокурора України повідомив про підозру у вчиненні злочинів трьом російським високопосадовцям
Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.
Про підозру повідомили:
- головнокомандувачу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковнику Сергію Суровікіну;
- начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову;
- директору департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захаровій.
Встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.
Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
14 березня
22:07
Редакторка російського Першого каналу вибігла у ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести
21:58
Європейська агенція авіабезпеки призупинила дію усіх сертифікатів, виданих авіакомпаніям Росії
20:51
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 600 цивільних людей, - ООН
20:39
Ексклюзив
Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
20:27
"Працювати та підтримувати економіку": одна з найбільших ІТ-компаній відкрила новий офіс в Ужгороді
20:23
"З кожною бомбою Росія віддаляється від світової спільноти": Шольц і Ердоган засудили дії Кремля в Україні
20:13
Росія влаштувала геноцид у Ізюмі на Харківщині. Жодних шансів для гуманітарного коридору немає, - Денісова
19:31
Ексклюзив
Евакуація цивільного населення на Луганщині проходить під постійними обстрілами, - Гайдай
19:28
Ексклюзив
ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові, — боєць тероборони Києва
19:21
Бутусов порадив ДБР замість "безглуздого існування в теплих кабінетах" поїхати в Гостомель або Бучу і там ловити злочинців
19:19
Ексклюзив
Окупанти поки не йдуть на штурм Миколаєва, проте обстрілюють населені пункти, — боєць тероборони, нардеп Роман Костенко
19:14
Крім польотів у Росію та Білорусь. Авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг
19:14
На залізничний вокзал столиці привезли дитячі візочки і кухонне приладдя для гарячого харчування – Марина Порошенко
17:46
РНБО та президент зможуть встановлювати заборону проведення виборів та референдумів на тимчасово окупованих територіях - у Раду внесли законопроєкт