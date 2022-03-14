Офіс генпрокурора оголосив підозру "голосу" МЗС РФ Захаровій

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

Про підозру повідомили:

головнокомандувачу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковнику Сергію Суровікіну;

начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову;

директору департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захаровій.

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Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.Встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України.