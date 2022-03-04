Офіс Генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського режисера Нікіту Міхалкова

Про це написала генпрокурорка України Ірина Венедіктова, - інформує Еспресо.TV.



"Ми всі чудово розуміємо яку сходинку в ієрархії влади РФ ви (Міхалков. - Ред) займаєте. Далеко не останню, - написала Венедіктова. - Гадаю, ви є близькими у стосунках з першими особами РФ. І це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. Принаймні так це бачимо ми тут в Україні".



"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставлення в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному", - продовжує генпрокурорка.



Венедіктова допускає таку перспективу розвитку подій: "Спочатку ви зв'яжетесь зі "сильними російського світу" і попросить їх прокоментувати моє повідомлення. У ту мить ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедиктова збожеволіла і нічого звертати на неї увагу.



Розуміючи це, підказую - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук.



Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете добрих та досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде меж, коли зрозумієте, що ризики є матеріальними, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс", - підсумувала Венедіктова.

До свого допису генпрокурорка долучила скріни ухвали про обрання запобіжного заходу для Нікіти Міхалкова.





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